Frana al Parco Manganelli | il Comune presenta la relazione tecnica

Il Comune di Avellino ha reso pubblica la relazione tecnica relativa alla frana avvenuta nel Parco Manganelli. La documentazione, trasmessa oggi dagli uffici tecnici al Commissario Straordinario, fornisce dettagli sulle cause e le eventuali misure di intervento. La trasparenza e l’accuratezza delle informazioni sono essenziali per garantire un’adeguata gestione della situazione e la tutela del patrimonio pubblico.

In data odierna gli uffici tecnici del Comune di Avellino hanno trasmesso al Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, la relazione tecnica relativa al movimento franoso verificatosi sul Torrente Fenestrelle, nei pressi dell'anfiteatro all'interno del Parco Manganelli, che ha reso necessaria la chiusura temporanea dell'intera area per motivi di sicurezza. Dalla relazione è emersa con chiarezza la necessità di procedere a una serie di interventi strutturali, tra cui il rifacimento degli argini e la messa in sicurezza del costone interessato dalla frana, oltre ad altri tratti ritenuti potenzialmente critici.

