' Un fruttuoso San Valentino' per il quarto anno torna l' appuntamento al Mercato coperto

Questa mattina, al Mercato coperto di via Montebello, è tornato per il quarto anno consecutivo l’appuntamento ‘Un fruttuoso San Valentino’. Promossa dalle Donne di Coldiretti Ferrara, l’iniziativa ha richiamato tanti cittadini desiderosi di passare una giornata diversa in vista del 14 febbraio. Gli stand erano pieni di frutta fresca e prodotti locali, mentre le persone facevano acquisti e scambiavano sorrisi. È diventato un appuntamento fisso, che unisce tradizione e convivialità ogni anno.

Torna per il quarto anno consecutivo al Mercato coperto di via Montebello 'Un fruttuoso San Valentino', l'iniziativa promossa dalle Donne di Coldiretti Ferrara che sta diventando una piacevole consuetudine in vista della celebrazione del 14 febbraio.

