Domani pomeriggio si svolge l’Open day del chiosco di piadina in piazza Almerici, noto come ‘LaMala Ghiotta’. La festa si tiene per celebrare il passaggio di proprietà del chiosco e attirare potenziali nuovi acquirenti. L’evento prevede un’iniziativa commemorativa e promozionale, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e promuovere la vendita del chiosco.

L’Open day del chiosco. Grande festa per ’LaMala Ghiotta’ che passa di mano. Con una iniziativa inedita, il chiosco di piadina in piazza Almerici domani pomeriggio avrà i riflettori puntati per singolare iniziativa commemorativa e promozionale. Chiosco identitario da più decenni in piazza Almerici, ricollocato nel luogo originario dietro il palazzo del Ridotto. Attore protagonista della piazza riqualificata al cospetto della Biblioteca Malatestiana. L’agenzia ReMax Prestige celebra il passaggio di testimone e di proprietà che ancora deve essere sancito. "Trasformeremo la promozione della vendita del chiosco in un momento di aggregazione urbana fermano Andrea Cesanelli, Natalia Nicoletti e Silvia Castagnoli di ReMax Prestige -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa del chiosco di piadina in cerca di nuovi acquirenti

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