La mensa dell’Istituto comprensivo Berni ha servito circa trecento pasti, con un menù che include tortellini in brodo, piadina e zuppa inglese. Le pietanze sono state preparate seguendo le tradizioni culinarie dell’Emilia-Romagna, offrendo agli studenti un assaggio della cucina regionale. L’intera operazione si è svolta senza problemi, garantendo un servizio efficiente e puntuale.

La cucina della mensa dell’Istituto comprensivo Berni ha preparato circa trecento pasti, ispirati alla cucina dell’Emilia-Romagna. Sono stati distribuiti ai bambini nei refettori della scuola elementare e nelle scuole materne di San Baronto e Mastromarco. Un menù che conteneva un primo con tortellini in brodo, una piadina con mortadella e squacquerone e per concludere una zuppa inglese. L’iniziativa ha avuto molto successo tra i bambini, che hanno visibilmente appezzato i tipici piatti dell’Emilia-Romagna. Nelle settimane precedenti, le maestre della scuola, con varie lezioni tenute, hanno informato e introdotto i ragazzi alla conoscenza di queste specialità della cucina emiliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tortellini in brodo, piadina e zuppa inglese nel menù del Berni

