Papa Leona celebra la messa a Ostia | Nella gioventù c' è speranza Non vi rassegnate ai soprusi

Papa Leone XIV ha visitato Ostia e ha celebrato una messa nella parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, attirando numerosi fedeli. Durante l’evento, il Papa ha rivolto un messaggio ai giovani, dicendo che nella loro età si nasconde una grande speranza e che non devono arrendersi di fronte ai soprusi. Molti ragazzi presenti hanno partecipato attivamente, ascoltando con attenzione le sue parole. La cerimonia si è svolta alle 17, in una chiesa gremita di persone.

Ostia si è fermata per un giorno, pronta ad accogliere la visita di papa Leone XIV. Il Pontefice ha celebrato messa, dalle 17, nella parrocchia di Santa maria Regina Pacis, dove ha incontrato i giovani, nella zona di Ostia Lido. Un evento storico, la prima visita in una parrocchia della sua nuova Diocesi, da quando è salito al soglio di Pietro l'8 maggio 2025. Una folla di fedeli ha riempito la parrocchia, e nelle ore precedenti il traffico sul litorale è andato in tilt a causa delle chiusure stradali applicate per l'arrivo del Santo Padre. "Sono molto contento di cominciare qui, a Ostia. Oggi si è tenuta la prima visita di papa Leone in una parrocchia romana: è Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido la prima a ricevere la visita pastorale di Leone XIV. "È significativo che la prima parrocchia scelta dal Santo Padre per le sue visite pastorali sia