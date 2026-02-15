Papa Leone celebra la messa a Ostia | Nella gioventù c' è speranza Non vi rassegnate ai soprusi

Papa Leone XIV ha scelto Ostia per celebrare una messa, e il motivo è semplice: vuole incoraggiare i giovani a non arrendersi di fronte alle ingiustizie. Durante l’evento, il Papa ha invitato i ragazzi a credere nella speranza e a non lasciarsi sopraffare dai soprusi quotidiani. La chiesa di Santa Maria Regina Pacis si è riempita di giovani provenienti da tutta la zona di Ostia Lido, desiderosi di ascoltare le sue parole.

Ostia si è fermata per un giorno, pronta ad accogliere la visita di papa Leone XIV. Il Pontefice ha celebrato messa, dalle 17, nella parrocchia di Santa maria Regina Pacis, dove ha incontrato i giovani, nella zona di Ostia Lido. Un evento storico, la prima visita in una parrocchia della sua nuova Diocesi, da quando è salito al soglio di Pietro l'8 maggio 2025. Una folla di fedeli ha riempito la parrocchia, e nelle ore precedenti il traffico sul litorale è andato in tilt a causa delle chiusure stradali applicate per l'arrivo del Santo Padre. "Sono molto contento di cominciare qui, a Ostia.🔗 Leggi su Romatoday.it

