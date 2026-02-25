Due ori per la Chimera Nuoto | successi regionali e pioggia di medaglie per gli aretini

A Livorno, ai campionati regionali riservati agli atleti over 25, la società aretina ha schierato sette nuotatori e nuotatrici che hanno ben figurato nel confronto con avversari provenienti da tutta la Toscana. A brillare è stato Carlo D’Ippolito, capace di conquistare un prestigioso doppio oro nei 100 e 200 stile libero, confermandosi tra i punti di riferimento della squadra Master. Nel frattempo, grandi soddisfazioni sono arrivate dagli Esordienti A (nati tra il 2013 e il 2015), saliti sul terzo gradino del podio tra sedici società provenienti da tutta Italia al 41° Trofeo della Liberazione di Calenzano. Il bottino complessivo parla di sette ori, otto argenti e dodici bronzi. Tra i plurimedagliati anche Noemi Cappanni, Bernardo Cerofolini, Francesco Menchetti e Dorothy Napoli. Il medagliere si è arricchito inoltre con i podi di Aurora Bassi, Luca Capanni, Viola Cenciarelli e Lorenzo Passariello, oltre all’oro della staffetta maschile 4×50 stile libero e al bronzo della staffetta femminile nella stessa specialità. 🔗 Leggi su Lortica.it

