Baroni | Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta Ora testa bassa e lavorare

Dopo il tremendo 6-0 in casa del Como, l'allenatore del Torino Marco Baroni ci mette la faccia e non si nasconde dietro a un dito: "Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta. Abbiamo trovato una squadra che è stata superiore, anche dal punto di vista fisico. Chiaramente in questo momento conosco solo una strada: essere più compatti e più uniti e mettersi a lavorare a testa bassa". Questa l'analisi di una partita che ha preso subito una brutta piega: "Dopo il rigore del 3-0 la squadra era in difficoltà. La squadra in quel momento non ha capito che occorreva un altro tipo di partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

