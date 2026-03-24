Nordio | Mi assumo la responsabilità della sconfitta E il prossimo anno tornerò ai miei studi Bartolozzi? Non è in discussione

Delusione per Marina Berlusconi dopo la vittoria del "no" al referendum sulla giustizia. Nessun commento ufficiale. Ma, a quanto apprende l'Adnkronos da chi ha avuto modo di sentire nelle ultime ore la presidente di Fininvest, avrebbe espresso il suo rammarico per la mancata affermazione del sì sulla riforma della giustizia voluta dal padre, Silvio Berlusconi, fondatore del centrodestra.?Nel week end la primogenita del Cav aveva avuto sentore di una rimonta dei 'no' ma la bocciatura della riforma, raccontano fonti parlamentari della maggioranza, non implica nessuna responsabilità nei confronti di Forza Italia e del suo segretario nazionale, Antonio Tajani, che si è impegnato in prima persona e ha fatto tutto il possibile per il sì. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Referendum, Nordio: «Mi assumo la responsabilità politica. Bartolozzi? Non è in discussione»Il 'no' vince il referendum costituzionale sulla giustizia, a sorpresa con ampio margine. Il 53,25% si schiera contro la riforma del governo Meloni, circa 15 milioni di ... ilmattino.it

Nordio, 'L'Anm farà una forte pressione, la riforma porta il mio nome, mi assumo responsabilità politica'Purtroppo ora l'intervento della magistratura associata e sindacalizzata sarà quello di una forte pressione politica. È una vittoria dell'Anm, parliamoci chiaro. (ANSA) ... ansa.it

"Questa è una riforma che porta il mio nome e me ne assumo quindi la responsabilità politica". Lo ha affermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/03/24/nordio-ora-lanm-fara-una-forte-pressione-diventa- facebook

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