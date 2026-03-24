«Questa è una riforma che porta il mio nome e me ne assumo quindi la responsabilità politica. Se vi sono stati dei difetti di comunicazione o impostazione sono stati anche i miei». Sono le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio il giorno dopo il risultato del referendum. Ma «Non la considero una sconfitta personale», ha aggiunto in un'intervista rilasciata al Corriere. «Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l’impegno possibile. Ero certo che avremmo vinto. Mi inchino al popolo sovrano. Ma non penso a dimettermi. Ho ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme si fermeranno», sottolineando che a fermarsi sarà «la limitazione della custodia cautelare» che «potrebbe essere più difficile». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nordio: "La riforma porta il mio nome e me ne assumo la responsabilità. Ma non mi dimetto"

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