Nordio | La riforma porta il mio nome e me assumo la responsabilità politica

Carlo Nordio ci mette la faccia. E all’indomani dall’esito del referendum che ha respinto la riforma sulla giustizia varata dal Parlamento Italiano e proposta dal governo dice intervenendo su Skytg24: «Questa riforma porta in gran parte il mio nome quindi me ne assumo la responsabilità politica e tutto vorrei dire tranne che trovare colpe in altre persone: se vi sono stati difetti di comunicazione o di impostazione sono stati sicuramente anche i miei ». E questo toglie ogni dubbio sulla messa in discussione del capo di Gabinetto del Ministero, Giusy Bartolozzi. A specifica domanda sulle ricostruzioni giornalistiche che la danno in uscita, Nordio risponde con un secco « No, assolutamente ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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