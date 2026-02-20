Le aziende del territorio protagoniste a Milano in occasione di Myplant & Garden

Gianni Pisciotta e la sua azienda Triangolo Verde hanno partecipato a Myplant & Garden a Milano, causa la forte richiesta di innovazioni nel settore del verde. La manifestazione, tra le più grandi nel mondo del florovivaismo, ha attirato numerose aziende italiane e internazionali. I rappresentanti di Triangolo Verde hanno presentato nuove varietà di piante e soluzioni sostenibili. Anche Vivai Becattini Carlo ha preso parte all’evento, portando in mostra prodotti di alta qualità. La presenza di queste aziende rafforza la loro posizione nel mercato e dimostra il loro continuo impegno.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – In occasione di Myplant & Garden, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate al verde professionale, le aziende Triangolo Verde di Gianni Pisciotta e Vivai Becattini Carlo Società Agricola hanno preso parte all'edizione milanese confermando il proprio impegno nel settore florovivaistico. La partecipazione ad un evento di rilievo internazionale come Myplant & Garden conferma la vitalità e la competitività delle imprese locali anche in contesti di mercato sempre più dinamici e innovativi. Il florovivaismo è produzione, tutela del paesaggio, innovazione varietale, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio e costituisce un comparto chiave dell'agricoltura, capace di generare valore per il territorio, promuovere sostenibilità e contribuire concretamente alla riqualificazione degli spazi urbani e rurali.