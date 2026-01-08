Non solo calcio Dietro il boom del volley barese che riempie le palestre e cambia i quartieri

A Bari, il movimento sportivo si sta rinnovando oltre il calcio. Le palestre, spesso modeste e poco appariscenti, si popolano di giovani che praticano volley, contribuendo a rivitalizzare quartieri e comunità. Questo fenomeno, di crescente interesse, testimonia come lo sport possa rappresentare un'importante occasione di aggregazione e crescita, andando oltre i confini tradizionali e portando nuova vitalità alle realtà locali.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.