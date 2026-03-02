Lo stretto di Hormuz quei pochi chilometri che tengono in ostaggio l' economia globale

Lo stretto di Hormuz è un passaggio strategico di pochi chilometri che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman, ed è considerato uno dei punti più importanti per il traffico marittimo mondiale. L’isola di Hormuz, con soli 42 chilometri quadrati e circa 3.000 abitanti, non possiede vegetazione autoctona e riceve l’acqua potabile dall’Iran continentale tramite un acquedotto.

Hormuz è un'isola di appena 42 chilometri quadrati e con 3.000 abitanti. Non ha vegetazione autoctona e l'acqua potabile gli arriva dall'Iran continentale attraverso un acquedotto. Lo stretto che da essa prende il nome, con una caratteristica conformazione a gomito, è appena 60 chilometri per 30 tra lo stesso Iran e la penisola Musandam, exclave dell'Oman nel territorio degli Emirati Arabi Uniti. Ma da questa strettoia bisogna passare per arrivare da quello che nel mondo è chiamato Golfo Persico e molti arabi definiscono Golfo Arabico, al Golfo di Oman, che porta nell'Oceano Indiano aperto. Per un singolare capriccio della geologia, lungo le coste del Golfo Persico è estratto il 30 per cento di tutto il petrolio mondiale, e c'è addirittura il 65 per cento di tutte le riserve.

Cosa succede ora che l’Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l’economia mondialeDopo l'escalation del conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo.

