Incidente al passaggio a livello danneggiate le sbarre | treni in tilt sulla Milano-Varese

Nella mattinata di mercoledì 21 gennaio, sulla linea Milano-Varese si sono verificati ritardi e disagi a causa di un incidente al passaggio a livello, che ha danneggiato le sbarre. La circolazione ferroviaria ha subito limitazioni, con ritardi fino a 40 minuti e alcune cancellazioni. La situazione si sta rapidamente valutando per ripristinare la normale percorrenza nel più breve tempo possibile.

Ritardi fino a 40 minuti, cancellazioni e treni limitati nella percorrenza sulla linea Milano-Varese nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. Tutto a causa di un veicolo che ha danneggiato le sbarre del passaggio a livello di Parabiago, hinterland nord-ovest di Milano. Sul posto sono al lavoro.

