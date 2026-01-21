Incidente al passaggio a livello danneggiate le sbarre | treni in tilt sulla Milano-Varese

Da milanotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì 21 gennaio, sulla linea Milano-Varese si sono verificati ritardi e disagi a causa di un incidente al passaggio a livello, che ha danneggiato le sbarre. La circolazione ferroviaria ha subito limitazioni, con ritardi fino a 40 minuti e alcune cancellazioni. La situazione si sta rapidamente valutando per ripristinare la normale percorrenza nel più breve tempo possibile.

Ritardi fino a 40 minuti, cancellazioni e treni limitati nella percorrenza sulla linea Milano-Varese nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. Tutto a causa di un veicolo che ha danneggiato le sbarre del passaggio a livello di Parabiago, hinterland nord-ovest di Milano. Sul posto sono al lavoro.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ardenno, le sbarre del passaggio a livello alzate mentre sta per sopraggiungere il treno: “S’è rischiato un incidente"

Sbarre alzate ma treno in arrivo: film già visto al passaggio a livello di FrancavillaStamattina a Francavilla Fontana si è ripetuto il consueto scenario al passaggio a livello: le sbarre alzate e il treno fermo in attesa del transito delle autovetture.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Incidente al passaggio a livello di Ospedalicchio.; Giovane disabile muore travolto dal treno sotto gli occhi del padre; Colorina, incidente al passaggio a livello: stop ai treni e caos sulla statale 38; Le cause dell'incidente fra treni in Andalusia: il giunto rotto e le piastre difettose, così i vagoni sono usciti dai binari.

incidente al passaggio aIncidente al passaggio a livello, danneggiate le sbarre: treni in tilt sulla Milano-VareseÈ successo a Parabiago nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. Sul posto la polizia locale e i tecnici di Rfi ... milanotoday.it

incidente al passaggio aTragedia a Ospedalicchio: ragazzo di 25 anni travolto dal treno al passaggio a livelloTragedia nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio, intorno alle 15, al passaggio a livello di Ospedalicchio. Secondo una prima ricostruzione un ragazzo di 25 anni ha perso la vita travolto da un treno che ... corrieredellumbria.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.