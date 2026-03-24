Non provate a infangare il voto di Napoli al referendum contro la riforma della Giustizia

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi ha perso il referendum sulla giustizia accusa Napoli di non aver votato liberamente. Lo stesso vecchio stereotipo, la stessa vecchia storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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