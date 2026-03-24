Non provate a infangare il voto di Napoli al referendum contro la riforma della Giustizia
Chi ha perso il referendum sulla giustizia accusa Napoli di non aver votato liberamente. Lo stesso vecchio stereotipo, la stessa vecchia storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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