Riforma della giustizia al voto | referendum costituzionale a marzo 2026 superata la soglia della raccolta firme

A marzo 2026 si terrà il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, dopo aver superato la soglia delle firme necessarie. Questo voto, previsto dall’articolo 138 della Costituzione, invita i cittadini a esprimersi sulla possibile modifica delle norme che regolano il sistema giudiziario italiano. Un momento importante di partecipazione democratica, che riguarda direttamente il funzionamento e l’efficienza della giustizia nel paese.

Quando si parla di "referendum sulla riforma della giustizia", il riferimento è a un referendum confermativo (detto anche "costituzionale"), previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Si tratta di uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di esprimersi sull'approvazione definitiva di una legge costituzionale o di revisione costituzionale già votata dal parlamento. In questi casi la consultazione popolare non richiede il raggiungimento di un quorum di partecipazione: è sufficiente la maggioranza dei voti validamente espressi, a differenza di quanto avviene per i referendum abrogativi.

Referendum sulla giustizia, Galoppi: «Con il Sì, le toghe diventano il braccio armato del governo» - Il capo di Magistratura indipendente: «Nordio ha tradito le promesse». editorialedomani.it

Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo: il quesito, il quorum, cosa succede se vince il "sì" o il "no" - La recente riforma costituzionale e le carriere separate di giudici e pubblici ministeri: in cosa consiste la consultazione popolare e su quali temi gli italiani sono chiamati a esprimere il loro voto ... today.it

Referendum Giustizia, Landini: Mina la Costituzione e l'autonomia della magistratura

Il prof. Massimo Cacciari voterà no al #referendum sulla #riforma della #giustizia approvato dalla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni e il ministro Carlo Nordio. continuamo a firmare per raggiungere un milione di firme per il referendum sulla riforma de facebook

“La riforma della giustizia è scritta a garanzia del signor Mario, della signora Rossi, e di tutti quei cittadini che, se coinvolti in una vicenda giudiziaria, devono avere la certezza di un giudice davvero sopra le parti”. Alessandro Cattaneo, deputato di FI. x.com

