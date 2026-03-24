Non è stato un trionfo del No ma del Basta! Questo hanno fatto i giovani andando a votare

I giovani hanno partecipato alle urne mostrando un'affluenza superiore alle aspettative, con un risultato che si può definire più come un segnale di resistenza che un trionfo del sì o del no. In città, l’aria risulta più pesante e meno respirabile rispetto ai luoghi di montagna, dove l’ossigeno entra più liberamente e il torace si espande senza ostacoli.

In città respiriamo a metà, con mezzo polmone soltanto. Lo realizziamo in montagna, quando il torace si dilata per gonfiarsi d’aria, mentre qui serriamo d’istinto la bocca per non inalare smog. La stessa sensazione che ho provato ieri, dopo tanto tempo. Di sollievo a metà. Un’euforia floscia come un pallone bucato. La soddisfazione per la travolgente vittoria del No fatica a farsi largo nelle viscere attanagliate dall’angoscia. Guardavo le persone scese in piazza, cercando la mia stessa contentezza ammaccata, soffocata dalla preoccupazione costante di questi anni. Le bandiere che sventolavano davanti ai miei occhi si sovrapponevano all’immagine che non riuscivo a togliermi dalla testa, come i disegni stampati sui vetrini dell’oculista quando, da bambina, andavo a curare lo strabismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non è stato un trionfo del No ma del Basta! Questo hanno fatto i giovani andando a votare Articoli correlati Referendum, Schlein esulta per la vittoria del No: “I giovani hanno fatto la differenza nonostante gli sia stato tolto il diritto a votare fuorisede”“Abbiamo vinto, c’è una maggioranza del paese che ha fermato una riforma sbagliata. Perisic, telenovela finita? Il DG del PSV: «Ivan è stato contattato ma rimane e basta. In questo periodo…»di Redazione Inter News 24Perisic, il DG del PSV Eindhoven, Marcel Brands, chiude definitivamente alla partenza dell’esterno croato: le dichiarazioni... Así afecta el Globalismo a tu libertad sin que te des cuenta Una raccolta di contenuti su Non è stato un trionfo del No ma del... Temi più discussi: Il Cagliari si rialza ma non basta,0-1 con il Napoli. E la classifica comincia a far paura; Ante ’67: il titolo edilizio non basta per dimostrare lo stato legittimo; Zucchero sfilato | Il turismo non basta più a tenere in piedi l’economia cubana; Luca Mercalli: Non basta più la lezioncina sull'ambiente, ora bisogna insistere sulla cooperazione perché il clima non ha confini. Non è stato un trionfo del No ma del Basta! Questo hanno fatto i giovani andando a votareIn città respiriamo a metà, con mezzo polmone soltanto. Lo realizziamo in montagna, quando il torace si dilata per gonfiarsi d’aria, mentre qui serriamo d’istinto la bocca per non inalare smog. La ste ... ilfattoquotidiano.it Pubblicare post non basta, ma le aziende non ne sono al correnteDalle PMI alle realtà strutturate, l’agenzia bresciana Frame Adv offre soluzioni di marketing altamente strategiche capaci di fare la differenza ... giornaledibrescia.it "Non basta sopravvivere politicamente, bisogna dimostrare di essere all’altezza del compito", ha detto il deputato di #ForzaItalia, Ugo #Cappellacci, in merito all'annullamento della #decadenza della presidente della #RegioneSardegna, Alessandra #Todde - facebook.com facebook Meloni è battibile, ma numeri alla mano il campo largo non basta (di M. Anzaldi) x.com