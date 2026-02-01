Perisic telenovela finita? Il DG del PSV | Ivan è stato contattato ma rimane e basta In questo periodo…

Il direttore generale del PSV Eindhoven, Marcel Brands, mette fine alle voci sulla partenza di Ivan Perisic.

Si chiude definitivamente un altro capitolo di questo complicato mercato invernale nerazzurro. Dopo i tentativi per Curtis Jones e Moussa Diaby, svanisce ufficialmente anche la suggestione di un ritorno a Milano di Ivan Perisic. A spegnere ogni speranza è stato il direttore generale del PSV Eindhoven, Marcel Brands, con dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni.

Questa mattina il PSV ha annunciato di aver incontrato Perisic e di aver chiarito che il giocatore non è in vendita.

L’allenatore del PSV Eindhoven, Peter Bosz, ha confermato che Ivan Perisic resterà in squadra, smentendo le voci di un suo possibile ritorno all’Inter.

