Urtato in bici da un' auto che ha proseguito senza fermarsi L' appello del sindaco | Chi sa si faccia avanti

Da anconatoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Stefania Signorini lancia un appello ai testimoni di un incidente avvenuto ieri sera sulla Statale 16. Un ciclista è stato urtato da un’auto che è poi ripartita senza fermarsi. La polizia invita chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti per aiutare le indagini.

Un 24enne, che camminava a bordo strada spingendo la bicicletta con una ruota forata, è stato centrato da un mezzo che si è allontanato. In suo aiuto un'insegnante che si è fermata ed ha allertato i soccorsi. Le autorità al lavoro per ricostruire quanto accaduto FALCONARA MARITTIMA - «Chi sa, si faccia avanti». È l’appello del sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini, ai testimoni di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 11 febbraio, nella zona tra Rocca Priora e Fiumesino, lungo la Strada Statale 16. Un 24enne, che camminava a bordo strada spingendo la bicicletta con una ruota forata, è stato urtato da un mezzo che si è allontanato.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Falconara Marittima

Abbandonano per strada un’intera camera da letto, la denuncia pubblica: “Chi sa qualcosa si faccia avanti”

Gli abitanti di Cesano Maderno si sono svegliati con una scena incredibile: una camera da letto intera abbandonata in mezzo alla strada.

Tuscania, rimossa la testa alla statua della Madonna del Poggio. Il Comune: "Chi sa si faccia avanti" | FOTO

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Falconara Marittima

Argomenti discussi: Saluzzo, uomo in bicicletta urtato da un’auto alla rotonda dei Vigili del Fuoco; Cade dalla bici e poi viene investito da un camion: grave 28enne; Tampona il marito in bici, cade sull'asfalto e sbatte la testa: grave una 58enne; Davide investito dopo 30 secondi: il giallo della Jeep e quel dubbio che solo il Dna può risolvere.

Cade dalla bici, un’auto lo urta e viene derubato mentre è in fin di vita: cos’è successo a Davide BorgioneNella notte tra 23 e 24 gennaio il 19enne Davide Borgione è morto a Torino: caduto dalla bici, poi urtato da un’auto e infine derubato ... fanpage.it

Il 19enne morto a Torino è stato investito in bici da un'auto(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Il diciannovenne torinese Davide Borgione è morto dopo essere stato urtato un'auto, mentre pedalava in bicicletta senza casco al rientro da una discoteca. Lo riporta l'edizio ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.