Urtato in bici da un' auto che ha proseguito senza fermarsi L' appello del sindaco | Chi sa si faccia avanti

Il sindaco Stefania Signorini lancia un appello ai testimoni di un incidente avvenuto ieri sera sulla Statale 16. Un ciclista è stato urtato da un’auto che è poi ripartita senza fermarsi. La polizia invita chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti per aiutare le indagini.

Un 24enne, che camminava a bordo strada spingendo la bicicletta con una ruota forata, è stato centrato da un mezzo che si è allontanato. In suo aiuto un'insegnante che si è fermata ed ha allertato i soccorsi. Le autorità al lavoro per ricostruire quanto accaduto FALCONARA MARITTIMA - «Chi sa, si faccia avanti». È l’appello del sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini, ai testimoni di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 11 febbraio, nella zona tra Rocca Priora e Fiumesino, lungo la Strada Statale 16. Un 24enne, che camminava a bordo strada spingendo la bicicletta con una ruota forata, è stato urtato da un mezzo che si è allontanato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Falconara Marittima

Ultime notizie su Falconara Marittima

