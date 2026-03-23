Lutto nei carabinieri Luca Sannino è morto a soli 27 anni

Un giovane carabiniere di soli 27 anni è morto dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Luca Sannino, originario di Vietri di Potenza, prestava servizio presso la Stazione dei carabinieri di Qualiano, in provincia di Napoli. “È una giornata di profondo lutto per il SIM Carabinieri e per l’intera Arma. Con il cuore colmo di tristezza, piangiamo la prematura scomparsa del Carabiniere Luca Sannino, un giovane servitore dello Stato di soli 27 anni, che si è arreso a un male incurabile contro cui ha lottato con la dignità e la forza proprie di chi indossa l'uniforme. Originario di Vietri di Potenza, Luca prestava servizio presso la Stazione Carabinieri di Qualiano, in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Aggiornamenti e notizie su Luca Sannino

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Si sono svolti nella giornata di ieri, domenica 22 marzo alle ore 15 a Vietri di Potenza, i funerali di Luca Sannino, il carabiniere 27enne in servizio presso la stazione di Qualiano deceduto dopo la lotta contro un brutto male. Il rito funebre si è svolto presso la C facebook

Oggi è una giornata di profondo dolore. Luca Sannino un giovane carabiniere di soli 27 anni, si è purtroppo spento nelle scorse ore. Era afflitto da un brutto male con cui combatteva da tempo, ma nonostante non si sia mai arreso e gli sforzi dei medici, non ce x.com