Morto tragicamente a soli 27 anni | paese in lutto per l’addio a Daniel

Il paese si prepara a salutare Daniel Caratti, scomparso a soli 27 anni in un incidente stradale. La comunità esprime il suo cordoglio e la vicinanza ai familiari di fronte a questa perdita improvvisa e dolorosa. Un momento di riflessione e di ricordo per una vita giovane interrotta troppo presto.

Una comunità sconvolta si prepara a dare l'addio a Daniel Caratti, morto in un tragico incidente stradale a soli 27 anni. I funerali saranno celebrati alle 15 di domani, lunedì 26 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Cedegolo, il paese dove il giovane viveva.La veglia di preghiera si terrà alle.

