Dugenta nuova giunta comunale | Stellato assessore Di Cerbo vicesindaco

Il nuovo sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, ha ufficializzato i nomi della sua squadra. Con due decreti, ha nominato Stellato assessore e ha conferito a Di Cerbo stesso anche la carica di vicesindaco. La giunta comunale si prepara a lavorare per gli ultimi anni di mandato, che termineranno nel 2027.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo assetto per l’amministrazione comunale di Dugenta. Con due distinti decreti, il sindaco Clemente Di Cerbo ha ufficializzato la nomina del nuovo assessore e il conferimento della delega di vicesindaco, ridefinendo la composizione della giunta in vista dell’ultima fase della consiliatura, prevista per la primavera del 2027. “Con due miei decreti ho provveduto alla nomina del nuovo assessore, nella persona della consigliera comunale Marta Stellato, e al conferimento della delega di Vice Sindaco all’assessore Valentino Di Cerbo. Questo nuovo assetto si è reso necessario a seguito delle dimissioni da Vice Sindaco di Luigi Palermo e delle dimissioni da consigliere di Americo Fusco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

