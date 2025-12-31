Il presidente Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale | ecco la squadra

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficialmente annunciato la composizione della nuova Giunta regionale, composta da dieci assessori. Questa nomina segna un passo importante nel percorso amministrativo della regione, definendo le figure responsabili delle diverse aree di intervento. Di seguito, vengono presentati i membri della squadra e le rispettive deleghe, offrendo una panoramica chiara e dettagliata sulla nuova governance regionale.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. Di seguito i nomi e le rispettive deleghe: Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare. Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio. Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola. Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità. Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico. Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale. Angelica Saggese: Lavoro, Formazione. Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale.

