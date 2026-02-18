Jastimari – Il rifugio al cinema Lux di Palermo in sala il regista Riccardo Cannella e il cast

Il film “Jastimari – Il rifugio” di Riccardo Cannella arriva al cinema Lux di Palermo, a causa dell’interesse crescente per i thriller ambientati nelle zone rurali. Il regista ha scelto le Madonie come sfondo principale, portando in scena una storia intensa e cruda. La proiezione vede la partecipazione anche del cast principale, che ha lavorato duramente per ricreare un’atmosfera arcaica e inquietante. La serata di presentazione si svolgerà questa sera, con la presenza del regista e degli attori in sala.

“Jastimari – Il rifugio” al Lux di Palermo: il regista Riccardo Cannella e il cast presentano un thriller arcaico nel cuore delle Madonie. Il thriller “Jastimari – Il rifugio” di Riccardo Cannella arriva al cinema Lux di Palermo domani, 19 febbraio 2026, con una proiezione speciale che vedrà presenti il regista e l’intero cast. Il film, che ha partecipato in concorso al 71° Taormina Film Festival, esplora temi di verità, violenza e sopravvivenza in un contesto rurale siciliano, attraverso una narrazione intrisa di elementi arcaici e rituali. L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire un cinema che scava nelle radici della cultura isolana.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Arriva al cinema "Jastimari - Il rifugio" del regista Riccardo Cannella, il film ambientato sulle Madonie Leggi anche: Proiezione del cortometraggio "Ferro": al Cinema Lux presente anche il cast Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Jastimari - Il rifugio (2025) di Riccardo Cannella - Recensione; Jastimari – Il rifugio, il male tra i boschi delle Madonie: anteprima e conferenza stampa a Palermo; Film in Uscita Settimana del 16 Febbraio 2026; Jastimari, recensione dell’horror italiano con Francesco Foti e Rossella Brescia. Arriva al cinema Jastimari - Il rifugio del regista Riccardo Cannella, il film ambientato sulle MadonieRossella Brescia e Francesco Foti sono i protagonisti di questo thriller in cui, l'arrivo inatteso di un uomo e le sue figlie, spezzerà l’equilibrio di una famiglia nascosta tra i boschi. Nelle sale d ... palermotoday.it Jastimari - Il rifugio (Trailer Ufficiale HD)L'arrivo inatteso di un uomo e le sue figlie spezza l'equilibrio di una famiglia nascosta tra i boschi delle Madonie. Regia di Riccardo Cannella. Un film con Maria Amato, Simone Bagarella, Rossella Br ... msn.com Cantieri Culturali alla Zisa (Palermo) - 18 febbraio 2026 In occasione della conferenza stampa di presentazione di "Jastmari", nuovo film di Riccardo Cannella, il nostro amico e collaboratore Giovanni ha avuto il piacere di incontrare il grande Francesco Foti. facebook