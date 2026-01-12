Noi e La grande ambizione il trailer del documentario e quando esce in streaming
Il cinema, la storia, la politica e anche i giovani. Un documentario su un film che in qualche modo diventa un documentario su una generazione. Noi e La grande ambizione, la pellicola di Andrea Segre, arriva in streaming. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Noi e La grande ambizione, il trailer . 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: “Noi e la grande ambizione”: la recensione del documentario di Andrea Segre
Leggi anche: "Noi e la grande ambizione", il nuovo film documentario di Andrea Segre in anteprima a Palermo
“Berlinguer. la grande ambizione” apre la rassegna “In sala”: presente lo sceneggiatore Marco Pettenello; Cineforum Orione: al via le proiezioni fino a maggio 2026; Trailer per Il Falsario (film Netflix): Pietro Castellitto diventa il più grande falsario della Storia; I film italiani più attesi 2026: dal presidente di Sorrentino al Marchionne di Bellocchio.
“Noi e la grande ambizione”: la recensione del documentario di Andrea Segre - È successo anche, lo scorso autunno, in occasione dell’uscita di Berlinguer. iodonna.it
"Noi e la Grande Ambizione" è il film documentario di Andrea Segre sui sogni delle nuove generazioni. Prodotto da Vivo film e Lucky Red in collaborazione con Rai Cinema, in streaming dal 12 gennaio in esclusiva su zalabview. https://www.facebook.com/reel - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.