Nico Gonzalez si è trasferito all’Atletico Madrid dalla Juventus, con un accordo di prestito oneroso e diritto di riscatto. L’obbligo di riscatto entrerà in vigore al verificarsi di determinate condizioni, rendendo il passaggio definitivo solo quando si presenteranno i requisiti stabiliti nei termini contrattuali. Questo tipo di accordo permette al club di valutare attentamente l’investimento prima di impegnarsi definitivamente.

Nico Gonzalez ha lasciato la Juventus dopo una sola stagione e lo ha fatto con una formula chiara: prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di condizioni precise. Arrivato a Torino nell’estate 2024 dalla Fiorentina per un’operazione complessiva da 30 milioni più bonus, l’esterno argentino non ha mai inciso davvero in bianconero. Nelle battute finali del mercato estivo è maturata così la cessione ai Colchoneros, con un’intesa che lega il futuro del classe 1998 al suo utilizzo in campionato. La clausola che decide il futuro. Il perno dell’accordo è semplice: le presenze in Liga. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: quando scatta l’obbligo di riscatto

