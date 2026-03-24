Neve e freddo a Nordest il colpo di coda dell' inverno In Veneto e Fvg attese basse temperature

Da ilgazzettino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - Colpo di coda dell’inverno a Nordest. «La stagione invernale 2025-2026 in Veneto è stata molto calda e con piovosità nella norma», ha osservato ieri l’Arpav, stilando il rapporto trimestrale relativo al periodo compreso fra dicembre e febbraio. Ma nelle stesse ore la Regione, attraverso il Centro Valanghe di Arabba, ha emesso un bollettino sperimentale di previsione nevicate: benché la primavera astronomica sia iniziata ancora con l’equinozio del 20 marzo, e quella meteorologica addirittura il 1° per convenzione, da domani tornerà infatti il freddo, con nevicate attese fino a giovedì anche a basse quote. Pure in Friuli Venezia Giulia l’Arpa prevede «marcato peggioramento con precipitazioni abbondanti su tutta la regione, quota neve in rapido calo fino a 300-500 metri». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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