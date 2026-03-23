Meteo | Colpo di coda dell' inverno Tornano freddo e rovesci forte vento e neve a quote molto basse

Da modenatoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa perturbazione fredda alimentata da aria artica porterà i primi rovesci e temporali sparsi - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte - "sarà il preludio ad una fase prettamente invernale sull'Italia prevista tra giovedì e venerdì, quando si formerà un vero e proprio ciclone freddo sull'Adriatico. Sono così attesi rovesci e temporali anche di forte intensità e accompagnati da locali grandinate soprattutto al Centrosud, mentre il Nord sarà coinvolto solo in una prima fase, giovedì, con fenomeni soprattutto sul Nordest e sulle Alpi di confine. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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