GROSSETO Niente da fare per i figli dell’uomo che ha lasciato centinaia di migliaia di euro alla sua badante. La Cassazione le ha dato ragione, sottolineando che la badante ha ricevuto per ’ragioni di riconoscenza’ 630 mila euro e anche un’automobile dall’anziano di Grosseto che aveva accudito per anni. I familiari si erano insospettiti di questo ingente lascito e quindi avevano deciso di seguire le vie legali. Vincendo sia in primo che in secondo grado. Gradi di giudizio in cui la donna era stata condannata per circonvenzione di incapace. Ma il terzo grado di giudizio, la Cassazione ha ribaltato tutto perché quel raggiro, facendo leva sulla mancata capacità cognitiva della persona accudita e malata, non è stato provato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nessun deficit. Sì ai 630mila euro alla badante"

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