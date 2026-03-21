Lascia 100mila euro alla sua badante Valentina Ma ne aveva 2 con lo stesso nome | testamento annullato

Un'anziana di Reggio Emilia aveva scritto un testamento in cui lasciava 100 mila euro alla sua badante, Valentina. Tuttavia, risultano due testamenti con lo stesso nome, uno dei quali è stato successivamente annullato. La vicenda ha attirato l'attenzione anche del programma televisivo ‘Dentro la notizia’ di Canale5, che venerdì si è occupato del caso.

Reggio Emilia, 21 marzo 2026 – Anche il noto programma televisivo ‘ Dentro la notizia ’ di Canale5 venerdì pomeriggio si è occupato del caso del testamento annullato di un’anziana che aveva lasciato la somma di 100mila euro alla sua badante. Una vicenda, riferita in questi giorni dal Corriere della Sera di Bologna, iniziata con un testamento olografo scritto, datato e sottoscritto da una donna che aveva deciso di lasciare 100mila euro in eredità alla badante ‘Valentina’. Nessun riferimento invece al cognome. La pensionata però aveva due badanti ed entrambe di nome Valentina. La famiglia ha quindi deciso di fare ricorso e in primo grado ha ottenuto l’annullamento del testamento dell’anziana incassando la somma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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