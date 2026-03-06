La società cooperativa Deltambiente di Ravenna si è aggiudicata l’appalto per la manutenzione straordinaria del verde pubblico a Cesenatico, con un'offerta di 630mila euro e uno sconto del 21 per cento sulla base di gara. Il progetto riguarda la riqualificazione di piazze, strade e del lungomare, coinvolgendo interventi di rinverdimento e cura degli spazi verdi cittadini.

La società cooperativa Deltambiente di Ravenna si è aggiudicata l’appalto del progetto di manutenzione straordinaria del verde pubblico di Cesenatico, offrendo un ribasso del 21 per cento sulla base di gara di 630mila euro. I tecnici dell’azienda ravennate hanno incontrato quelli del Comune, sono stati effettuati i primi sopralluoghi e la prossima settimana inizieranno i lavori che saranno conclusi prima dell’estate. Le maestranze interverranno in sette rotatorie presenti sul territorio con l’introduzione di piante perenni ed una riqualificazione complessiva, che sono sul cavalcavia di Ponente, in via Cavour, viale Magrini, all’incrocio tra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazze, strade e lungomare più verdi con 630mila euro

Manutenzione di strade e piazze, la Giunta dà il via a un intervento da 275mila euroLa Giunta di Rimini ha dato il via libera al progetto esecutivo che prevede il rifacimento delle pavimentazioni e la messa in sicurezza di Leon...

Strade, piazze e rotatorie intitolate a giovani vittime: Agrigento ridisegna la mappa delle sue stradeFra i nominativi, alcuni dei quali hanno fatto già discutere, anche quello di Stefano Saetta: il figlio del giudice Antonino.

Aggiornamenti e notizie su Piazze strade e lungomare più verdi con....

Temi più discussi: Piazze, strade e lungomare più verdi con 630mila euro; Nuovi asfalti in circa 40 strade e 454 interventi sul verde: partito il maxi-piano di manutenzione a Montesilvano [FOTO]; 109 piazze per la Legge 109; A Bari si girano due film, dall'8 al 28 marzo scattano i divieti: ecco dove non si potrà parcheggiare.

Carnevale 2026: Cilento, Vallo di Diano e Piana del Sele tra colori, musica e fiabeIl Carnevale 2026 ha acceso piazze, strade e lungomari del Cilento, del Vallo di Diano e della Piana del Sele, trasformando l’intero territorio in un mosaico di colori, musica e creatività. infocilento.it

Pesaro, stop al calcio in strade e piazze frequentate da turistiVietato giocare a calcio, e altre azioni simili, sulla strada, in viale Trieste e nelle piazze pubbliche ad alta frequentazione turistica. Questa l'ordinanza firmata dal sindaco di Pesaro, Andrea ... ansa.it

"Non si lotta solo nelle piazze, nelle strade, nelle officine, o con i discorsi, con gli scritti, con i versi: la lotta più dura è quella che si svolge nell’intimo delle coscienze, nelle suture più delicate dei sentimenti.” — Pier Paolo Pasolini, nato il 5 marzo 1922 - facebook.com facebook

. @aism_nazionale torna nelle piazze italiane in occasione della festa della donna per distribuire gardenie e ortensie a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi dedicati alla #sclerosimultipla e alle patologie correlate. #ANSASalute x.com