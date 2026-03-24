Botta e risposta su quanto accaduto il 3 gennaio al campo sportivo “Bardo” di Sorbano del Giudice con Daspo a un dirigente e a un atleta della “ Trebesto “ per lesioni e minacce al presidente del “ San Vito “. "Ho letto con stupore – scrive il legale del presidente del San Vito, avvocato Francesco Lastrucci – il comunicato stampa dell’associazione Calcistica Popolare Trebesto. Prima di tutto è doveroso precisare che, per storia personale e per sensibilità politica, il mio assistito non può in alcun modo trovarsi accusato di essere un simpatizzante di estrema destra, né di aver avallato presunte (ma non verificate) condotte di intimidazione fascista verificatesi quel giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Nessun caso politico“. Il legale del San Vito replica alla “Trebesto“

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