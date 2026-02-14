Montesarchio l’Amministrazione replica alla minoranza | Sulla Mensa solo un disservizio nessun caso politico

L’Amministrazione di Montesarchio ha risposto alla minoranza riguardo alla mensa scolastica, definendo il problema un semplice disservizio e negando qualsiasi implicazione politica. La polemica, secondo il Comune, sembra più un tentativo di attirare l’attenzione che una reale preoccupazione per le famiglie. La questione della mensa, infatti, riguarda un’improvvisa interruzione del servizio che ha coinvolto alcune classi, causando disagio tra gli studenti e i genitori.

Tempo di lettura: 3 minuti La polemica sollevata dalla minoranza sulla mensa scolastica appare, ancora una volta, strumentale e costruita ad arte, più orientata alla ricerca di visibilità che alla tutela concreta degli interessi delle famiglie. Questa Amministrazione è stata attenta fin dall’inizio alla qualità del servizio mensa. Lo dimostra la costituzione della Commissione Mensa, alla quale ha partecipato anche la componente di minoranza, senza che in quella sede venisse sollevata alcuna delle contestazioni che oggi vengono amplificate sui social. Se vi fossero state criticità strutturali o irregolarità, quella sarebbe stata la sede istituzionale corretta per evidenziarle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montesarchio, l’Amministrazione replica alla minoranza: “Sulla Mensa solo un disservizio, nessun caso politico” Montesarchio, scoppia il caso Mensa scolastica: “Panino freddo ai bambini dopo 6 ore di scuola” A Montesarchio, un genitore denuncia che i figli hanno ricevuto un panino freddo alla mensa scolastica dopo sei ore di scuola. Montevarchi. Scuola Isidoro del Lungo, Cuzzoni replica alla Giunta: «Nessun allarmismo, solo il dovere di chiedere chiarezza» Samuele Cuzzoni, consigliere comunale del PD a Montevarchi, torna a parlare sulla scuola Isidoro del Lungo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Montesarchio – In arrivo nuove stazioni di ricarica per veicoli elettriciIl Comune di Montesarchio compie un passo decisivo verso la transizione ecologica. Con la recente delibera di Giunta 20 del 30 Gennaio 2026, l'amministrazione ha approvato lo schema di protocollo d'in ... ilsannioquotidiano.it Montesarchio, avviato l'iter conclusivo dei lavori lungo la VitulaneseL'amministrazione comunale di Montesarchio, con il sindaco Carmelo Sandomenico, l'assessore ai lavori pubblici Cesare Striani e la delegata alla manutenzione Palma Viscione, comunica che è stato ... ilmattino.it +++PRECISAZIONI SUL CASO MENSA++MONTESARCHIO In merito al disservizio registrato nella giornata odierna presso il servizio di mensa scolastica, l’Amministrazione comunale di Montesarchio intende fornire un chiarimento puntuale sull’accaduto. Nel facebook