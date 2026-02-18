San Vito di Cadore | Autista riassegnato dopo il caso del bambino lasciato al freddo indaga la giustizia
A San Vito di Cadore, un autista è tornato in servizio dopo che la polizia aveva aperto un’indagine sul caso di un bambino lasciato al freddo. La decisione arriva in seguito alle verifiche sulle modalità di gestione del trasporto scolastico. Il conducente, che aveva subito sospensioni temporanee, torna al volante mentre i controlli sulla vicenda continuano. La famiglia del bambino ha segnalato l’accaduto ai carabinieri, che ora cercano di chiarire cosa sia successo realmente.
San Vito di Cadore: L’Autista Rientra al Lavoro, Ma il Caso del Bambino Lasciato al Freddo Resta Aperto. L’autista di La Linea spa, Salvatore Russotto, è stato reintegro nell’azienda dopo l’indagine interna sul caso del bambino di 11 anni lasciato a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, il 27 gennaio scorso. Russotto, però, non tornerà alla guida: gli è stato assegnato un nuovo incarico, di cui non sono stati divulgati i dettagli. La vicenda, che ha sollevato un’ondata di polemiche e preoccupazione, è tuttora oggetto di un’indagine legale. L’Accaduto: Sei Chilometri al Freddo e una Tariffa Contestata.🔗 Leggi su Ameve.eu
A San Vito di Cadore bambino lasciato a piedi dal bus, fa sei chilometri a piedi: «Niente biglietto speciale? Devi scendere»Questa mattina un bambino di San Vito di Cadore è stato lasciato a piedi dal bus.
Belluno: Autista del Bus Reintegrato, Cambia Mansione Dopo Caso del Bambino Sospeso al Freddo.A Belluno, un autista del bus della solidarietà è tornato al lavoro dopo essere stato sospeso, ma ora svolge un ruolo diverso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
