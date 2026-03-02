Donna tovata morta in via Domenico Tempio l' autopsia sarà eseguita domani

Una donna di 36 anni è stata trovata morta due giorni fa in un edificio abbandonato di via Domenico Tempio, nell'ex sede del consorzio agrario. La procura di Catania ha incaricato un medico legale di eseguire l’autopsia, che sarà effettuata domani. La procura aggiunta ha coordinato le indagini e ha affidato il caso al medico legale per chiarire le cause del decesso.

La procuratrice aggiunta di Catania, Liliana Todaro, che coordina l'area reati contro le fasce deboli, ha conferito l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia sulla 36enne trovata morta due giorni fa nell'edificio abbandonato, che ospitava l'ex sede del consorzio agrario, di via Domenico.