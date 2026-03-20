La Procura di Benevento ha disposto accertamenti tecnici sulla salma di una neonata di due mesi morta il 19 marzo presso l’ospedale San Pio. Due persone risultano indagate nell’ambito dell’indagine in corso. L’autopsia sulla salma è stata programmata per chiarire le cause del decesso. La procura ha avviato le verifiche per fare luce sui fatti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha disposto accertamenti tecnici irripetibili sulla salma della neonata di due mesi deceduta lo scorso 19 marzo nella all’ospedale San Pio di Benevento. L’ esame autoptico, affidato ai consulenti tecnici nominati dalla Procura – il medico legale Emilio D’Oro, la pediatra e neonatologa Beatrice Lopardo e lo specialista in anatomia patologica Noè De Stefano – è fissato per il 23 marzo presso la Procura di Benevento. Il procedimento vede come indagati due medici, una 31enne di Castel Morrone e un 31enne di Napoli, assistiti da difensori nominati d’ufficio. I due sono indagati per aver causato la morte della bambina a causa di negligenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Neonata di due mesi morta al San Pio, due indagati: fissata l’autopsia

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