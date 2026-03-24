"Da qui un messaggio chiaro al centrodestra e al governo Meloni". è quanto sostiene Salvatore Borghese, cofondatore e analista senior di Youtrend analizzando i dati del referendum sulla giustizia. A Firenze, il fronte del no ha superato la media nazionale raggiungendo il 65% (dato provinciale), salendo fino al 66,57% in città, con un affluenza record oltre il 70%. Firenze ha spinto molto sull’acceleratore della bocciatura: quali sono i possibili motivi? "Firenze è una città storicamente progressista. Più precisamente, è una vera e propria roccaforte della sinistra e del centrosinistra, che qui non hanno mai perso. E questo referendum è stato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nella roccaforte di Firenze: "Seguite le indicazioni date dai propri partiti"

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