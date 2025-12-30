Dai festeggiamenti alla violenza Le proteste nell’ex roccaforte di Assad
A tre settimane dalle celebrazioni per il primo anniversario della destituzione di Bashar el Assad, Damasco vive un periodo di tensione crescente. Le proteste nella regione costiera, tradizionalmente fedele al regime, evidenziano un mutamento nel clima politico e sociale della Siria. Questo articolo analizza gli eventi recenti, le dinamiche in atto e le implicazioni di una situazione che continua a evolversi in un contesto di instabilità e trasformazione.
Damasco. A tre settimane dalle celebrazioni per il primo anniversario della destituzione di Bashar el Assad, le proteste nell’ex roccaforte costiera del. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
