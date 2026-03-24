La propaganda cinese parla di aquile bianche e gatti persiani, mentre il suo esercito militarizza i mari dell'Indo-Pacifico e minaccia Taiwan. Il calcolo della leadership di Pechino L’emittente statale cinese Cctv qualche giorno fa ha trasmesso un cortometraggio animato realizzato con l’AI dal titolo poetico e complicato che più o meno significa: “La vera arte marziale è fermare la guerra: la valle dell’oro che scorre”. Il protagonista del film è un’aquila bianca (gli Stati Uniti) che vuole dominare un passaggio commerciale strategico e si scontra con i tenaci gatti persiani (l’Iran). Secondo il sinologo Philip J. Cunningham, che monitora la propaganda televisiva cinese, il messaggio del corto è facilmente intuibile: l’aquila lancia frecce d’oro costosissime contro gli uccelli di legno costruiti dai gatti, ma nessuno vince. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nella guerra con l'Iran, Xi Jinping siede sulla riva del fiume

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