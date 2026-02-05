Cosa ci dicono le Olimpiadi invernali sulla nuova Cina di Xi Jinping

Questa settimana, le Olimpiadi invernali di Pechino mostrano un volto diverso rispetto al passato. La Cina di Xi Jinping usa l’evento per rafforzare la sua immagine e mostrare un Paese in forte crescita, ma sotto la superficie restano tensioni e questioni irrisolte. I giochi, più che una semplice competizione, diventano un palcoscenico per il potere e le strategie del governo cinese.

Pubblichiamo un estratto da "La partita del potere. Come lo sport è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari", il nuovo libro di Moris Gasparri edito da Egea. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui. L’utilizzo politico dello sport da parte dei governanti cinesi non risiede in un insieme di politiche settoriali. Sta invece in una fondazione complessiva e organica alla base delle stesse, una sorta di metafisica dello sport a sfondo politico retta da princìpi universali che Xi Jinping eredita e rimodella con il suo richiamo martellante, sin dal suo celebre discorso pronunciato il 29 novembre 2012 e di poco successivo alla sua nomina a segretario generale del Partito Comunista Cinese, al sogno cinese basato sulla rivitalizzazione-rinvigorimento della nazione. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Cosa ci dicono le Olimpiadi invernali sulla nuova Cina di Xi Jinping Approfondimenti su Olimpiadi Invernali Cosa ci dicono i nuovi chip di Baidu sulla corsa all’IA della Cina Cosa c’è dietro le ultime purghe militari di Xi Jinping L’ex numero due dell’esercito cinese, Zhang Youxia, è stato messo sotto inchiesta. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: Quali tumori colpiscono le donne italiane? Cosa ci dicono i dati; Cosa ci dicono i minerali più antichi del pianeta sulla formazione dei continenti; Aria che uccide, i numeri di Firenze: cosa ci dicono davvero i dati sull’inquinamento; Mese nuovo, consigli nuovi (in siciliano): ci pensa l'Oroscopo della settimana. Cosa ci dicono le foto del 2016? Ci vestivamo peggio ma ci preoccupavamo meno del giudizioNon c'è un motivo, non c'è un perché: un trend virale per sua natura non nasce tale, non lo si può costruire a tavolino, lo diventa per ragioni difficili da indagare. Un po' come il barattolo di ... fanpage.it Il linguaggio degli alberi: cosa ci dicono (davvero) secondo la scienzaGli alberi comunicano davvero? Dal wood wide web ai segnali chimici: cosa dice la scienza e come interpretare il linguaggio degli alberi ... tuttogreen.it Un caso grave che riporta l’attenzione sulla meningite tubercolare. Cosa è successo, cosa dicono gli esperti e quali misure sono state attivate facebook Nel mezzo del caso Vannacci, spunta un sondaggio: cosa dice Meloni, il sondaggio e il caos Vannacci: cosa dicono i dati x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.