Nel 2025 accertate 368 violazioni al codice della strada

Nel 2025, sono state rilevate 368 violazioni del codice della strada a Noventa Padovana. L’attività di controllo della Polizia Locale è aumentata significativamente, con 846 veicoli fermati nel corso dell’anno, rispetto ai 184 del 2024. Questo incremento riflette un’intensificazione delle verifiche sul rispetto delle norme di circolazione, contribuendo alla sicurezza e all’ordine nel territorio comunale.

L'attività di controllo del territorio della Polizia Locale è più che quadruplicata nel comune di Noventa Padovana, con 846 veicoli fermati dagli agenti nel 2025, rispetto ai 184 del 2024. Un giro di vite che gli uomini del Distretto Integrato del Brenta, guidato dal comandante Luca Meneghini.

