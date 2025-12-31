Polizia Locale oltre 1.300 violazioni accertate nel 2025

Nel 2025, la Polizia Locale di Montegrotto Terme ha accertato oltre 1.300 violazioni, dedicandosi alla tutela della sicurezza e alla regolamentazione della viabilità. Un anno caratterizzato da un impegno costante nel presidio del territorio e nella gestione degli eventi, in un contesto di trasformazioni urbane che richiedono attenzione e professionalità. Questi risultati riflettono l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine per garantire un ambiente più sicuro e ordinato per tutti i cittadini.

