Polizia Locale oltre 1.300 violazioni accertate nel 2025
Nel 2025, la Polizia Locale di Montegrotto Terme ha accertato oltre 1.300 violazioni, dedicandosi alla tutela della sicurezza e alla regolamentazione della viabilità. Un anno caratterizzato da un impegno costante nel presidio del territorio e nella gestione degli eventi, in un contesto di trasformazioni urbane che richiedono attenzione e professionalità. Questi risultati riflettono l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine per garantire un ambiente più sicuro e ordinato per tutti i cittadini.
Il 2025 è stato un anno di lavoro intenso per la Polizia Locale di Montegrotto Terme, impegnata nella gestione della viabilità, nella sicurezza degli eventi e nel presidio del territorio in una fase di forte trasformazione urbana. I dati di fine anno restituiscono un’attività in crescita, legata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
MONTEGROTTO, IL BILANCIO 2025 DELLA POLIZIA LOCALE.
