Negli ultimi tempi, una persona aveva manifestato uno stato di tristezza, e un'altra ha tentato di sostenerla. In passato, durante le prime fasi di produzione di alcune canzoni, un compositore ha riconosciuto in una traccia musicale un potenziale successo, anche quando le canzoni incontravano difficoltà a essere trasmesse.

Quando le prime canzoni faticavano a girare, fu Mogol a individuare ne La Gatta un possibile grande successo. E fu sempre lui a suggerire a Mina di cantare Il cielo in una stanza, una delle canzoni più belle di Gino Paoli, morto oggi 24 marzo a 91 anni. “Mi dispiace immensamente. Era un caro amico, molto, molto caro. È stato un grandissimo autore e compositore. A parte la sua bravura come interprete, vorrei che fosse ricordato soprattutto come un autore e compositore di primo piano”: queste le parole dette con voce rotta dalla commozione da Giulio Rapetti in arte Mogol all’ Adnkronos. “ Negli ultimi tempi era un po’ depresso. Io l’ho sentito, ho cercato di incoraggiarlo, ma era molto giù. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Negli ultimi tempi Gino Paoli era un po’ depresso. Io ho cercato di incoraggiarlo, ma era molto giù…”: le parole commosse di Mogol

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Addio Maestro, #GinoPaoli. “Il cielo in una stanza” resterà per sempre casa. Grazie perché la tua voce ha dato forma alle emozioni. Qui lo vediamo ad “Amare per vivere: speciale Gino Paoli” nel 1972, guarda su #RaiPlay e ascolta su #RaiPlaySound tutti i con - facebook.com facebook

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