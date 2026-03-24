Gino Paoli è morto. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un comunicato in cui ha chiesto la massima riservatezza: “Questa notte ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Il cantautore aveva 91 anni, per oltre 60 ha convissuto con un proiettile nel cuore. Il mondo della musica italiana è in lutto. Pilastro della cosiddetta Scuola Genovese e autore di capolavori immortali come Il cielo in una stanza e Sapore di sale, aveva trasformato la canzone leggera in arte colta e intimista. La carriera: dalla Scuola Genovese al successo mondiale I capolavori che hanno fatto la storia Una vita di passioni e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gino Paoli morto a 91 anni, era l'uomo col proiettile nel cuore: la famiglia chiede riservatezza, "era sereno"

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Gino Paoli morto a 91 anni, la famiglia chiede riservatezza: "Ci ha lasciato in serenità, circondato dai cari"Gino Paoli è morto, il cantautore aveva 91 anni: la notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un comunicato.

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Addio a Gino Paoli. Il cantautore che ha rivoluzionato la musica italiana - facebook.com facebook

È morto oggi all'età di 91 anni Gino Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, dichiara la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, era conside x.com