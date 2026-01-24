Risultati NBA dalla notte: Detroit e Oklahoma City perdono, mentre Houston e Boston ottengono le vittorie. Otto incontri disputati, con alcune delle principali squadre di Eastern e Western Conference che subiscono sconfitte. Un quadro aggiornato sugli esiti recenti delle partite, utile per seguire l’andamento delle squadre e le classifiche di questa fase della stagione.

Sono otto le partite di una notte NBA dove cadono entrambe le squadre al numero uno di Eastern e Western Conference. I Detroit Pistons cedono in casa 104-111 agli Houston Rockets, che ribaltano il match con un terzo quarto da 34-20. A trascinare i Rockets ci pensa Kevin Durant, che mette a referto 32 punti, mentre a Detroit non bastano i 18 punti di Jalen Duren. Oltre a Detroit, vengono sconfitti a sorpresa gli Oklahoma City Thunder. Nel remake della finale dello scorso anno, gli Indiana Pacers si impongono per 117-114 grazie ai 26 punti di Jarace Walker e ai 21 di Pascal Siakam. Per OKC gli ultimi due mesi sono stati decisamente altalenanti e non sono bastati i 47 punti del solito Shai Gilgeous Alexander e la doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi di Chet Holmgren. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte. Cadono Detroit e OKC, vittorie di Houston e Boston

NBA, i risultati della notte. I Clippers vincono il derby. Successi di Houston e DetroitNella notte NBA si sono disputate dieci partite, con alcuni risultati rilevanti.

NBA, i risultati della notte. Bene Fontecchio, vittorie di Lakers e HoustonNella notte NBA si sono disputate sette partite, con risultati che evidenziano l’ottimo rendimento di alcuni giocatori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Super Luka trascina i Lakers, Rockets ok nel derby; NBA, i risultati della notte (16 gennaio): cadono Lakers e Knicks, sorprese e rimonte a raffica; Ai Clippers il derby di Los Angeles. Warriors, ancora guai: Green espulso, e si fa male pure Kuminga; OKC passa a Milwaukee, vincono Celtics e Cavs.

NBA, i risultati della notte: Indiana sorprende i Thunder, Houston passa a DetroitLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: Indiana sorprende i Thunder, Houston passa a Detroit ... sport.sky.it

NBA, i risultati della notte. Cadono Detroit e OKC, vittorie di Houston e BostonSono otto le partite di una notte NBA dove cadono entrambe le squadre al numero uno di Eastern e Western Conference. I Detroit Pistons cedono in casa ... oasport.it

Visti i risultati, faceva una figura migliore dicendo "Come al solito non faremo niente fino all'ultimo secondo" - Urbano Cairo: «Io e Petrachi lavoriamo giorno e notte per migliorare il Torino. La Milano Marathon avrà numeri spettacolari» x.com

Notte liscisssssima a tutti Voglio condividere con voi anche questa mia esperienza di oggi con l’epilazione laser da @miderma_ É un percorso che vi consiglio di iniziare in questo periodo dell’anno per arrivare pronti e comodi all’estate. I risultati sono durat - facebook.com facebook