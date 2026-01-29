Il giallo dei tre uomini uccisi Trump schiera le navi da guerra Manuel morto per fare da scudo alla fidanzata e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Questa mattina si apre con notizie di cronaca e politica. Tre uomini sono stati trovati uccisi in circostanze ancora da chiarire, mentre l’ex presidente Trump ha schierato navi da guerra in risposta a una minaccia non specificata. Nel frattempo, si scopre che Manuel è morto proteggendo la sua fidanzata durante un episodio violento. La giornata inizia con queste notizie e molte altre da seguire.
Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di giovedì 29 gennaio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è giovedì 29 gennaio 2026. Sono state identificate le tre vittime trovate nel bosco di Montagnareale, nel Messinese. Si tratta di Antonio Gatani, 82 anni, residente a Patti, e dei fratelli Davis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Niceto (Messina). Erano tutti incensurati. I tre erano vestiti da cacciatori e accanto ai corpi, crivellati da proiettili, c'era anche un fucile. Non si esclude al momento alcuna pista.🔗 Leggi su Today.it
