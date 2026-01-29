Il giallo dei tre uomini uccisi Trump schiera le navi da guerra Manuel morto per fare da scudo alla fidanzata e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Questa mattina si apre con notizie di cronaca e politica. Tre uomini sono stati trovati uccisi in circostanze ancora da chiarire, mentre l’ex presidente Trump ha schierato navi da guerra in risposta a una minaccia non specificata. Nel frattempo, si scopre che Manuel è morto proteggendo la sua fidanzata durante un episodio violento. La giornata inizia con queste notizie e molte altre da seguire.

