La nave Garibaldi sarà ceduta gratis all’Indonesia sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto | cosa otterrà l’Italia

La nave Garibaldi, ex ammiraglia della Marina militare italiana, sarà consegnata gratuitamente all’Indonesia. L’ipotesi di trasformarla in un museo galleggiante a Taranto è stata abbandonata. La portaerei sta per terminare la sua lunga carriera e cambierà proprietario, lasciando l’Italia senza questa unità.

Il futuro della portaerei Giuseppe Garibaldi sarà lontano dall'Italia. L'ex ammiraglia della Marina militare si avvia infatti alla conclusione della sua lunga carriera sotto bandiera italiana e si prepara a passare nelle mani dell'Indonesia. Secondo quanto previsto dal dossier elaborato dallo Stato Maggiore, l'unità navale dovrebbe essere impiegata come piattaforma per droni. La cessione, inizialmente ipotizzata a titolo oneroso per circa 450 milioni di euro, avverrà invece gratuitamente. L'intesa con Jakarta. La conferma formale dell'operazione, spiega il Corriere del Mezzogiorno, è attesa nei prossimi giorni. Le commissioni Difesa di Camera e Senato stanno esaminando la documentazione predisposta dallo Stato Maggiore e dovrebbero esprimersi entro una decina di giorni.