In Lombardia nasce il comitato regionale del trasporto pubblico

In Lombardia, nasce il Comitato regionale del trasporto pubblico, un passo importante per migliorare la gestione e l’efficienza del settore. Con l’approvazione della revisione della Legge 6 da parte del Consiglio regionale, si punta a rendere la mobilità più integrata, moderna e sicura, rispondendo alle esigenze di cittadini e operatori. Questa iniziativa rappresenta un punto di svolta nel rafforzamento del trasporto pubblico nella regione.

Nuovo passo avanti verso una mobilità più integrata, moderna e sicura. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la revisione della Legge 6, che disciplina il settore dei trasporti. Numerose le novità introdotte, dal rafforzamento del ruolo di Regione nel rapporto con le Agenzie Tpl grazie a una nuova governance, a un sistema tariffario integrato con l'implementazione della bigliettazione digitale. E ancora: più risorse per le aree svantaggiate, l'adeguamento alla disciplina statale vigente per gli affidamenti dei servizi da parte delle Agenzie e per il trasporto ferroviario, rinnovata attenzione al tema della sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto.

Trasporto pubblico locale, via libera alla riforma in Lombardia: nuova regia regionale e investimenti fino al 2029 - Il Consiglio regionale approva la riforma del Trasporto Pubblico Locale in Lombardia: nuova regia regionale, 105,9 milioni per fermate e interscambi, sicurezza e digitalizzazione. msn.com

