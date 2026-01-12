Attesa da 17 anni in Liguria nasce la Rete regionale dei Trapianti | Video

Dopo 17 anni di attesa, in Liguria prende forma la Rete regionale dei Trapianti, un'iniziativa che mira a migliorare la gestione e l'organizzazione dei trapianti sul territorio. Bonsignore, coordinatore del Centro regionale Trapianti, ha sottolineato l'importanza di un coordinamento locale in ciascuna delle 12 terapie intensive della regione, per garantire un percorso più efficiente e sicuro per i pazienti.

Bonsignore, coordinatore del Centro regionale Trapianti: "In ognuna delle 12 terapie intensive della regione avremo un coordinamento locale".

